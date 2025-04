Jak wieszać flagę? Sprawdziliśmy [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

W poziomie - białe zawsze u góry, czerwone na dole. W pionie - biała część ma się znajdować przy maszcie. Tak powinniśmy wieszać polską flagę. Jej święto przypada w piątek, ale na majowe uroczystości wywieszamy ją wcześniej - na balkonach, w ogródkach, nad wejściem do domu. Dobrze wiedzieć, jak to zrobić prawidłowo.

Jak się jednak okazuje, eksponowanie barw narodowych nadal przysparza wielu osobom kłopotu.



Niedaleko redakcji Radia Szczecin wywieszono mocno sfatygowaną flagę. Reakcje na jej widok zebrała nasza reporterka Weronika Łyczywek.



- Szmata, naprawdę i to taka brudna.- Wyblakłe już to, nie wiadomo czy to jest flaga, czy to ktoś sobie jakąś ściereczkę powiesił.- Flaga wymaga szacunku. Jesteśmy Polakami, to jest piękny polski symbol. To taki widok nie powinien mieć miejsca, absolutnie - mówią szczecinianie.



Wiemy jak flaga nie powinna wyglądać, ale jak ją eksponować z szacunkiem?



Należy pamiętać, aby nie wywieszać flag, które zawierają inne symbole - tłumaczy dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.



- Nie wolno po fladze pisać, czy dodawać jakichś dodatkowych symboli. Na przykład osoby wywieszają na balkonach, czy przed swoimi domami, gdzie na białym polu znajduje się herb Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to bandera cywilna, która powinna być umieszczona na polskich statkach - mówi Męciński.



Flaga nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku ani wody. Najnowszy przepis, który wszedł w życie w marcu, stanowi, że za znieważenie symboli narodowych, w tym flagi grozi mandat, a nawet kara do roku więzienia.



Dzień Flagi przypada drugiego maja. Sejm ustanowił go w 2004 roku.



