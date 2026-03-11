Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Co dalej z dziurą w jezdni na Pomorzanach? Michał Przepiera: pracujemy nad tym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dziura w jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie jest - i jeszcze będzie. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się usunąć wyrwę w asfalcie na szczecińskich Pomorzanach.
Dziura w al. Powstańców Wielkopolskich. Będą odwierty
Dziurą w jezdni na Al. Powstańców Wielkopolskich zajmie się... specjalna komisja
Uszkodzenie pojawiło się tydzień temu - z jej powodu trzeba było zamknąć wyjazdową nitkę w kierunku centrum.

Termin naprawy nie jest jeszcze znany. Trwają przygotowania - mówił zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji w "Rozmowie pod Krawatem".

- Jest już przygotowany projekt i będzie to naprawione. To jest rzecz nadzwyczajna i musimy się z nią jak najszybciej uporać. Wydawało się, że to będzie zamknięcie częściowe. Po sprawdzeniu, co jest pod spodem, trzeba było całkowicie zamknąć jezdnię wyjazdową - tłumaczył Przepiera.

- Czyli unika pan odpowiedzi. To będzie za tydzień, czy za dwa? - dopytał redaktor.

- Chciałbym jak najszybciej, pracujemy nad tym - podkreślał gość.

Michał Przepiera zapewnił, że uszkodzenie nie jest spowodowane trwającymi remontami jezdni na Pomorzanach.


Edycja tekstu: Joanna Chajdas
- Jest już przygotowany projekt i będzie to naprawione. To jest rzecz nadzwyczajna i musimy się z nią jak najszybciej uporać. Wydawało się, że to będzie zamknięcie częściowe. Po sprawdzeniu, co jest pod spodem, trzeba było całkowicie zamknąć jezdnię wyjazdową - tłumaczył Przepiera.

marzec 2026
