Co dalej z dziurą w jezdni na Pomorzanach? Michał Przepiera: pracujemy nad tym

Dziura w jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie jest - i jeszcze będzie. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się usunąć wyrwę w asfalcie na szczecińskich Pomorzanach.

Uszkodzenie pojawiło się tydzień temu - z jej powodu trzeba było zamknąć wyjazdową nitkę w kierunku centrum.



Termin naprawy nie jest jeszcze znany. Trwają przygotowania - mówił zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji w "Rozmowie pod Krawatem".





- Jest już przygotowany projekt i będzie to naprawione. To jest rzecz nadzwyczajna i musimy się z nią jak najszybciej uporać. Wydawało się, że to będzie zamknięcie częściowe. Po sprawdzeniu, co jest pod spodem, trzeba było całkowicie zamknąć jezdnię wyjazdową - tłumaczył Przepiera.



- Czyli unika pan odpowiedzi. To będzie za tydzień, czy za dwa? - dopytał redaktor.



- Chciałbym jak najszybciej, pracujemy nad tym - podkreślał gość.

Michał Przepiera zapewnił, że uszkodzenie nie jest spowodowane trwającymi remontami jezdni na Pomorzanach.





