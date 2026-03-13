Loty Goleniów-Sharm El-Sheikh bez zakłóceń

Wyloty ze Szczecina do Sharm El-Sheikh odbywają się zgodnie z planem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie pojawiają się liczne pytania dotyczące realizacji połączeń czarterowych ze Szczecina do Egiptu. Jak zapewnia Port Lotniczy Szczecin-Goleniów - loty odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem i są realizowane bez zmian w każdy poniedziałek.Regiony turystyczne w Egipcie funkcjonują bez zmian i są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów. Sytuację na miejscu potwierdzają również oficjalne komunikaty MSZ, a także informacje przekazywane przez biura podróży i linie lotnicze obsługujące połączenia.