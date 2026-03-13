Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Osoby z niepełnosprawnościami mogły przetestować nowoczesny sprzęt [ZDJĘCIA]

Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Powiększalniki dla słabowidzących, poduszki wibracyjne dla osób z szumami usznymi, znaczniki miejsca dla osób niedowidzących czy mobilne koncentratory tlenu. Chodzi o urządzenia, które przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością. Można je przetestować w szczecińskim Ośrodku Wsparcia i Testów przy ulicy Bohaterów Warszawy 27, który obchodzi trzecie urodziny.
Jak jest komunikat głosowy, to wtedy wiadomo, w którym kierunku ja zmierzam. Bardzo pomaga w dotarciu do miejsca, do konkretnego budynku, jeśli jest tak oznakowany, bo jeżeli nie, to wtedy jest kłopot. - Tutaj mamy wzmacniacz słuchu, który możemy tutaj przyczepić na koszulę, włączamy i dana osoba zakłada słuchawki. Dzięki nim możemy wzmacniać dźwięki otoczenia i tony - mówili odwiedzający ośrodek.

- Jesteśmy otwarci na to, żeby dojechać do instytucji, czy osoby z niepełnosprawnością, z technologią, którą potrzebuje, nauczyć obsługi tej technologii, wypożyczyć do testowania i pomóc w złożeniu wniosku. Może przyjść każdy, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności - mówi Anna Okupińska, prezes Fundacji Promocja Zdrowia.

Ośrodek Wsparcia i Testów został uruchomiony w ramach programu PFRON i jest on prowadzony przez Fundację Promocja Zdrowia oraz Fundację VELO.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty