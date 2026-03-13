"Efekt na pewno będzie piorunujący". Festiwal w Szczecinie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W szczecińskiej Enea Arenie od rana trwają przygotowania do Bass Planet 2026.
Ciężarówki zjechały pod halę, intesywnie pracują ekipy techniczne – wszystko po to, żeby w sobotę wieczorem festiwalowicze mogli poczuć potężne uderzenie muzyki elektronicznej.

- Z samym dźwiękiem działamy od samego rana. Kiedy kury jeszcze spały można powiedzieć. Przywieźliśmy 2,5 ciężarówki sprzętu, który będzie odpowiadał za same nagłośnienie. Ponad 400 punktów świetlnych, bardzo dużo metrów kwadratowych ekranów diodowych. Mamy jeden z większych systemów przywiezionych na halę. Przepotężna realizacja. Tak naprawdę największy w województwie. Także efekt na pewno będzie piorunujący - mówią technicy.

- Będzie wyglądało zjawiskowo - mówi Piotr Trafny z Bass Planet. - Do tego sprzętu tutaj tyle przyjeżdża tylko i wyłącznie na Base Planet. Jest to największy projekt, jaki gości w Enea Arenie w ciągu całego roku. Mamy tutaj kilkaset urządzeń, setki metrów kabli. Projekt, nad którym pracowaliśmy kilka miesięcy.

Festiwal startuje w sobotę o godz. 19 i potrwa mniej więcej do 5 nad ranem. Na scenie głównej zagrają: Westbam, Felix Da Housecat, Dune, K-Paul, Da Hool, Hardy Hard, Tom Novy oraz Cherry Aka BreakNTune.

Za kulisy przygotowań zajrzał nasz reporter Krzysztof Cichocki.

Najnowsze podcasty