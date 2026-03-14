Szekspir w Teatrze Brama w Goleniowie

Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Blisko trzygodzinny "Sen nocy letniej" według Williama Szekspira na swoje 30-lecie przygotował Teatr Brama w Goleniowie. Na scenie znalazły się niemal wszystkie grupy teatralne działające w Bramie.
- To jest oczywiście opowieść o miłości, ale nasza opowieść jest bardzo o nas - przyznał po premierze reżyser Daniel Jacewicz.

- O tym, kim my jesteśmy, o takim przytulaniu świata, o takim byciu razem, o byciu takim naiwnym w tym wszystkim, o budowaniu relacji, o tym, czym jest miłość nie tylko w kontekście romantycznym, ale czym jest w ogóle miłość w relacji - mówił Jacewicz.

- Bardzo po "Żołnierzu królowej Madagaskaru" tęskniliśmy za sobą - mówiła prezeska Stowarzyszenia Teatr Brama, kierowniczka muzyczna "Snu nocy letniej" Aleksandra Ślusarczyk

- Dla tych ludzi to robimy i to też "Żołnierz" dał ten impuls. To było takim momentem w spektaklu "Żołnierz Królowej Madagaskaru", że my się w końcu wszyscy spotkaliśmy na scenie z młodzieżą, z dorosłymi, z osobami na stałe w Bramie i tęskniliśmy strasznie. Wszyscy na scenie, duże próby, duża produkcja - dodała Ślusarczyk.

Stąd na scenie łącznie ponad 60 aktorów, muzyków i cyrkowców. Spektakl przygotowano także w ramach projektu polsko-niemieckiego Teatru Brama ID POMERANIA.

Premierowe pokazy "Snu nocy letniej" w sobotę i niedzielę o 19-tej w Rampie Kultury w Goleniowie, czyli siedzibie Teatru Brama.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
