Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Potrzebne są osoby do głaskania i opieki nad niechcianymi kotami. Rusza nabór na koci wolontariat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
Aby zostać wolontariuszem wystarczy mieć skończone 18 lat, empatię i jakieś pojęcie o kotach - wyjaśnia Izabela Fedorowicz, opiekunka zwierząt w szczecińskim schronisku.

- Szukamy osób z dużą cierpliwością. Głównie potrzebujemy osoby, które by chciały pracować z kotami, które się boją, które potrzebują się przyzwyczaić do człowieka, do socjalizacji - mówi Fedorowicz.

Katarzyna Fic, pracowniczka Biura Adopcji Schroniska dodaje, że znalezienie kocich wolontariuszy nie jest proste, bo chętni wybierają częściej pracę z psami.

- Idąc na wolontariat do psów ta satysfakcja jest szybciej odczuwalna, bo jeśli ten pies wychodzi z klatki, to od razu widzimy, że się cieszy. Przy kotach jest to żmudna praca i te efekty są po dłuższym czasie dopiero widoczne - dodaje Fic.

Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa 85 kotów. W niedzielę 22 marca w schronisku odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych kocim wolontariatem. Szczegóły pod linkiem.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Anny Pałamar
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:31 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najnowsze podcasty