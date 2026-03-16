Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Potrzebne są osoby do głaskania i opieki nad niechcianymi kotami. Rusza nabór na koci wolontariat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.





- Szukamy osób z dużą cierpliwością. Głównie potrzebujemy osoby, które by chciały pracować z kotami, które się boją, które potrzebują się przyzwyczaić do człowieka, do socjalizacji - mówi Fedorowicz.



Katarzyna Fic, pracowniczka Biura Adopcji Schroniska dodaje, że znalezienie kocich wolontariuszy nie jest proste, bo chętni wybierają częściej pracę z psami.



- Idąc na wolontariat do psów ta satysfakcja jest szybciej odczuwalna, bo jeśli ten pies wychodzi z klatki, to od razu widzimy, że się cieszy. Przy kotach jest to żmudna praca i te efekty są po dłuższym czasie dopiero widoczne - dodaje Fic.



Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa 85 kotów. W niedzielę 22 marca w schronisku odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych kocim wolontariatem.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek Aby zostać wolontariuszem wystarczy mieć skończone 18 lat, empatię i jakieś pojęcie o kotach - wyjaśnia Izabela Fedorowicz, opiekunka zwierząt w szczecińskim schronisku.