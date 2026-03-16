Rocznica walk o Kołobrzeg. Miasto przygotowuje się do uroczystości

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Rocznica walk o Kołobrzeg oraz upamiętnienie włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski – przed nami dwa dni uroczystości patriotycznych nad morzem.
"Tu jest Polska, tu jest morze", pod takim hasłem we wtorek 17 marca o godz. 9.30 rozpoczną się uroczystości w Regionalnym Centrum Kultury. W Kołobrzegu spodziewana jest marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada, że wydarzeniu towarzyszyć będzie nadanie sąsiedniemu skwerowi imienia generała broni Waldemara Skrzypczaka.

- Zaszczyci nas minister Siemoniak oraz minister Wziątek. Uroczyste odsłonięcie tablicy na skwerze o godzinie 13 - zapowiedział.

Tego samego dnia o godz. 16 zaplanowano uroczystości na Cmentarzu Wojennym.
Dzień później wydarzenia przeniosą się w okolicę plaży.

- O godzinie 11 akt zaślubin z polskim Bałtykiem. Oddziały Ligi Morskiej i Rzecznej pod pomnikiem zaślubin poprowadzą te uroczystości - dodał.

Na plaży zabraknie organizowanej przed laty rekonstrukcji historycznej. Przez dwa dni na fasadzie ratusza można będzie oglądać natomiast mapping 3D "Bój o Kołobrzeg".

Początek o godz. 18.30.

