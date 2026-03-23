Twórczynie projektu Teatru Współczesnego dziękują za (również krytyczne) uwagi [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Dziękujemy mieszkańcom za liczne opinie" - w ten sposób architektki Pracowni SAAW odniosły się do krytyki ich projektu Teatru Współczesnego w Szczecinie. Debata o nim odbyła się w Willi Lentza.
Teatr Współczesny - debata pokonkursowa na Bud-Gryfie

Nowa siedziba ma mieć charakterystyczną, ciężką bryłę wykonaną z ciemnego drewna. Projekt nie wszystkim mieszkańcom przypadł do gustu. Słowa krytyki dotarły też do twórców.

- Chciałam szczerze podziękować za to zaangażowanie i za wszelkie opinie czy komentarze, bo wydaje nam się, że to znaczy tylko to, że ta sprawa jest dla nas wszystkich naprawdę równie ważna, czyli bardzo ważna - przyznała Martyna Dryś z Pracowni SAAW.

W budynku znajdą się scena główna i kameralna. Ma też powstać dodatkowy budynek ze sceną eksperymentalną. Równie ważna jak budynek będzie zieleń wokół niego, a sama bryła ma nawiązywać do historycznych zabudowań na Łasztowni.

- To razem w zderzeniu z takimi urbanistycznymi rozważaniami skłaniało nas w kierunku bardzo podłużnych form, wydłużonych, które w swojej formie odnosiły się właśnie do tych historycznych czy archiwalnych spichlerzy - tłumaczyła Dryś.

Projekt Pracowni SAAW został wybrany jednogłośnie przez jury. Architekci mają 1,5 roku na stworzenie dokumentacji projektowej. Budowa teatru ma potrwać dwa lata.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Najnowsze podcasty