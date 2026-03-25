Wielkanocny Zajączek dla bezdomnego zwierzaka

Można wcielić się w Wielkanocnego Zająca i sprawić radość podopiecznym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie.
Wystarczy przejść się do siedziby TOZ lub do kawiarni Koci Zakątek i wylosować list, w którym znajdziemy potrzeby konkretnego psa lub kota.
O wylosowanie listu można też poprosić w wiadomości prywatnej do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na Facebooku.
Przygotowaną na podstawie listu paczkę trzeba następnie dostarczyć do TOZ lub kawiarnii do soboty, 4 kwietnia.
