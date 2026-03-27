Akademicka Droga Krzyżowa przejdzie ulicami Szczecina

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Organizatorzy szczecińskiej Akademickiej Drogi Krzyżowej zapraszają do udziału także wykładowców, pracowników uczelni, młodzież i wszystkich wiernych. Rozważania poprowadzą studenci.
- Nasze rozważanie męki pańskiej na ulicach Szczecina jest dobrą okazją do wspólnej modlitwy, do uzyskania odpustu zupełnego, do świadectwa wiary dla mieszkańców Szczecina. Jest to dobra okazja, aby przygotować się na Wielki Tydzień, na święta wielkanocne - mówi chrystusowiec ks. Mateusz Socha, duszpasterz akademicki przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Początek modlitwy na Placu Lotników o 20. Zakończenie przy pomniku papieża Jana Pawła II.

Edycja tekstu: Michał Król
