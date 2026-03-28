Zapachy, smaki i... muzyka. Jarmark Wielkanocny czeka

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przed nami kolejny dzień z atrakcjami szczecińskiego Jarmarku Wielkanocnego. Odwiedzającym towarzyszyć będą Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie oraz Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".
W trakcie warsztatów będzie można nauczyć się tworzenia palm i pisanek, wyplatania wianków, a także nakrywania stołu czy pieczenia babki piaskowej.

Na stoiskach do godziny 21.00 będzie można posmakować słodyczy, kiełbas, chlebów i innych specjałów, a także kupić, między innymi, świąteczne ozdoby.

- Robimy rzeczy z ceramiki, wszystko jest tutaj ręcznie wykonane. Mamy trzy wielkości jajeczek, jakieś kurki i zajączki. - Tutaj mamy tekstylia, są to wyroby gobelinowe. Materiały są produkowane w Hiszpanii, a szyte w Ukrainie. - Polecamy wszystko naszej roboty - szaszłyczek ze schabu czy bigosik. Mamy również ziemniaczki pieczone, golonkę w piwie. Zapraszamy do niedzieli. - Ten jarmark to takie podkreślenie tego czasu przedświątecznego. Jeszcze święta nie nadeszły, a już się je czuje... - mówią wystawcy.

Jarmark odwiedzać można jeszcze w niedzielę do godziny 20.00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Katarzyny Filipowiak

Najnowsze podcasty