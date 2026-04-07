Szpital Wojewódzki po cyberataku. "To był jeden z najtrudniejszych miesięcy"

To był jeden z najtrudniejszych miesięcy w historii pracy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie - tak czas po cyberataku na placówkę opisuje jej rzecznik Tomasz Owsik-Kozłowski.
Przez miesiąc udało się przywrócić między innymi dostęp do rejestracji do poradni specjalistycznych. Jednak wiele rzeczy wciąż nie działa. Tomasz Owsik-Kozłowski przyznaje, że szpital nadal opiera swoją pracę głównie na dokumentacji papierowej.
- Wciąż część naszych lekarzy nie może wypisywać recept, wystawiać zwolnień lekarskich. Duża część naszej dokumentacji opiera się na papierze. Wystarczy wspomnieć, że te tysiące osób, które uzyskały pomoc w minionym miesiącu, trzeba będzie przecież do systemu wprowadzić, więc to też będzie praca rozpisana na długie miesiące - dodaje rzecznik placówki.
W szpitalu nadal zawieszona jest możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium.
