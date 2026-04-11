Z kobietami i o kobietach. Niezwykłe spotkanie w Hanza Tower [ZDJĘCIA]

Pokaz mody, warsztaty i wykłady dotyczące kobiecości, a wszystko - w szczytnym celu. W szczecińskiej Hanza Tower odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Pasja i Wyzwanie".

Podczas wydarzenia zbierane są fundusze na zakup USG kardiologicznego dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego - mówi jego rzecznik Agnieszka Muchla-Łagosz.



- To jest takie USG, które jest nam konieczne do tego, żeby pacjentów, którzy chorują na nowotwór i mają choroby współtowarzyszące - a jest tych osób bardzo dużo - można było na bieżąco badać. Do tego ten sprzęt daje możliwość sprawdzenia, w jaki sposób na leczenie reaguje serce pacjenta - tłumaczy Muchla-Łagosz.



To też okazja do integracji między kobietami i zadbania o siebie - dodaje Anna Koziura z Lions Club Szczecin Jantar.



- Mamy tutaj firmy medyczne, które świadczą swoje usługi. Mamy też różne kramiki. Generalnie mamy bardzo różnorodny pakiet. Każda z pań znajdzie tutaj dla siebie coś interesującego i inspirującego. Przy okazji planujemy pokaz mody - mówi Koziura.



W wydarzeniu bierze udział ponad 200 kobiet. W zeszłym roku za zebraną kwotę udało się zakupić zestawy specjalistycznych rękawic i skarpet dla pacjentów onkologicznych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas