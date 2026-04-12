Magnoliowy spacer zgromadził dziesiątki Szczecinian [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińskie magnolie zakwitły - jest to więc najlepszy czas, by je podziwiać. Z tego założenia wyszli organizatorzy spaceru, który wyruszył dziś z alei Kwiatowej.
Oprócz pięknych widoków i odrobiny ruchu można było zrobić coś pożytecznego. Biletem wstępu na wydarzenie była karma, która trafi do Stowarzyszenia My3, psy i koty z Darłowa.

- Odbywacie magnoliową podróż po najpiękniejszym mieście w Polsce. Idziemy szczecińskim Złotym Szlakiem, czyli przez plac Lotników, aleję Świętego Jana Pawła II na plac Grunwaldzki; tam, gdzie nasze szczecińskie magnolie rosną - zapowiadała Magda Hanusz, przewodniczka, pilotka, regionalistka, w ostatnich dniach "Magda od Magnoli".

- Przejechałyśmy tutaj z siostrą aż z Gryfic. W radiu usłyszałam, że będzie ten spacer, na który już się od kilku lat wybieram, bo to nie jest pierwszy raz taka impreza i w końcu w tym roku się udało. - Zastanawia mnie, gdzie to będzie ta największa ostatnia. Nie mam pojęcia... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie gdzieś okolice telewizji, radia, ale już powiedziano, że nie... Dlatego będę do końca - mówili uczestnicy spaceru.

Największa szczecińska magnolia znajduje się przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego 62 - w okolicach Przedszkola nr 33.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

