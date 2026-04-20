Nowe schronisko dla zwierząt powstanie koło Kołobrzegu

Władze nadmorskiego Kołobrzegu przekazały teren pod realizację nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Przytulisko powstanie w Rościęcinie tuż przy drodze szybkiego ruchu S6.

Miasto pozyskało ten teren nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ponad dwa lata temu. Następnie wybrało firmę, która zaprojektuje i wybuduje nowe schronisko. W końcu urząd oficjalnie przekazał plac budowy wykonawcy. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że obecnie na miejscu mogą rozpocząć się jedynie prace przygotowawcze.



- Może zostać wykonane ogrodzenie terenu, wykonawca może zorganizować sobie zaplecze, wykonać prace porządkowe, przeprowadzić inwentaryzacje i pomiary geodezyjne.



Miasto nadal czeka na wydanie pozwolenia na budowę głównego budynku schroniska. Zgodnie z podpisaną umową nowy obiekt powinien być gotowy w marcu 2027 roku. Będzie mógł przyjąć 120 psów i 50 kotów. Koszt całej inwestycji to blisko 13,5 mln złotych.



