Nowe schronisko dla zwierząt powstanie koło Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Władze nadmorskiego Kołobrzegu przekazały teren pod realizację nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Przytulisko powstanie w Rościęcinie tuż przy drodze szybkiego ruchu S6.
Miasto pozyskało ten teren nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ponad dwa lata temu. Następnie wybrało firmę, która zaprojektuje i wybuduje nowe schronisko. W końcu urząd oficjalnie przekazał plac budowy wykonawcy. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że obecnie na miejscu mogą rozpocząć się jedynie prace przygotowawcze.

- Może zostać wykonane ogrodzenie terenu, wykonawca może zorganizować sobie zaplecze, wykonać prace porządkowe, przeprowadzić inwentaryzacje i pomiary geodezyjne.

Miasto nadal czeka na wydanie pozwolenia na budowę głównego budynku schroniska. Zgodnie z podpisaną umową nowy obiekt powinien być gotowy w marcu 2027 roku. Będzie mógł przyjąć 120 psów i 50 kotów. Koszt całej inwestycji to blisko 13,5 mln złotych.

