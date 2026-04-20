10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię

Mieszkanie w centrum Szczecina, a w nim pies. Właścicielka zwierzęcia wyleciała rok temu na Islandię, a na opiekę nad zwierzęciem przesyłała miesięcznie 10 zł.

Obecnie pies przebywa w szczecińskim schronisku dla zwierząt. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Jeśli czyn nosi znamiona szczególnego okrucieństwa, kara może wynosić pięć lat.





Psem opiekowały się przez rok różne osoby. 15 kwietnia zgłoszenie otrzymał szczeciński odział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.Pies nie mógł poprosić o pomoc, zareagowała anonimowa osoba. O interwencji rozmawialiśmy z Marleną Sobczak ze szczecińskiego Oddziału TOZ-u. - To, co zobaczyliśmy, nas przeraziło, że zwierzę jest od roku w takich warunkach, bez opieki. Był wyprowadzany przez młode osoby dwa razy dziennie, nie zawsze. Załatwiał się w mieszkaniu, nie miał stałego dostępu do wody. Próbowaliśmy skontaktować się z właścicielką, była zdziwiona. Odezwała się, tylko odpisała na pierwszą wiadomość. Poprosiliśmy o kontakt telefoniczny. Nie skontaktowała się, nie znamy nazwiska. Nie zmienia to faktu, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Jest to zwyczajne porzucenie zwierzęcia - opowiada Sobczak.