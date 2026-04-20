Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię

Region Natalia Chodań

Mat. TOZ Szczecin
Mieszkanie w centrum Szczecina, a w nim pies. Właścicielka zwierzęcia wyleciała rok temu na Islandię, a na opiekę nad zwierzęciem przesyłała miesięcznie 10 zł.
Psem opiekowały się przez rok różne osoby. 15 kwietnia zgłoszenie otrzymał szczeciński odział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pies nie mógł poprosić o pomoc, zareagowała anonimowa osoba. O interwencji rozmawialiśmy z Marleną Sobczak ze szczecińskiego Oddziału TOZ-u. - To, co zobaczyliśmy, nas przeraziło, że zwierzę jest od roku w takich warunkach, bez opieki. Był wyprowadzany przez młode osoby dwa razy dziennie, nie zawsze. Załatwiał się w mieszkaniu, nie miał stałego dostępu do wody. Próbowaliśmy skontaktować się z właścicielką, była zdziwiona. Odezwała się, tylko odpisała na pierwszą wiadomość. Poprosiliśmy o kontakt telefoniczny. Nie skontaktowała się, nie znamy nazwiska. Nie zmienia to faktu, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Jest to zwyczajne porzucenie zwierzęcia - opowiada Sobczak.

Obecnie pies przebywa w szczecińskim schronisku dla zwierząt. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Jeśli czyn nosi znamiona szczególnego okrucieństwa, kara może wynosić pięć lat.

Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 5028 razy)
  2. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od wczoraj oglądane 4586 razy)
  3. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od 17 kwietnia oglądane 2827 razy)
  4. Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]
    (od 14 kwietnia oglądane 2659 razy)
  5. Niektórzy omijają to skrzyżowanie szerokim łukiem. Ponad dwa lata systemu
    (od 14 kwietnia oglądane 2021 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Święto kawoszy i miłośników szczecińskich produktów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]

Najnowsze podcasty