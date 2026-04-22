Produkcja ziemniaka nieopłacalna

Ziemniaki są tak tanie, że rolnikom zaczyna bardziej się opłacać je wyrzucać niż sprzedawać.

Polscy rolnicy będą rezygnować z produkcji ziemniaków - alarmuje NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. To przede wszystkim z powodu braku możliwości ich sprzedaży - mówi przewodniczący związku Edward Kosmal.- Nie mamy gdzie tego sprzedać, bo wszystkie hurtownie praktycznie nie są w naszych rękach. Sklepy sieci wielkopowierzchniowych to jest następna sprawa. Mamy niekontrolowany import z całej Europy. Wielu rolników po prostu rezygnuje już z produkcji ziemniaka - tłumaczy Kosmal.Przewodniczący związku dodaje, że obecnie średnia cena skupu ziemniaka, to około dziesięć groszy za kilogram.Jednak w sklepie - jak mówi ekonomista ze szczecińskiego ZUT-u dr Arkadiusz Malkowski - jest ona nieporównywalnie wyższa.- Konsumenci płacą za ziemniaki tyle, ile płacą na rynkach. Przy okazji jakiejś promocji można kupić ziemniaki za złotówkę w dużych sieciach hipermarketów, ale na co dzień to te ceny kształtują się na poziomie 2-3 zł - tłumaczy Malkowski.Zdaniem rolników nadal bez odpowiedzi pozostają ich apele o spotkanie z premierem i ministrem rolnictwa - m.in. w sprawie opłacalności produkcji ziemniaków.