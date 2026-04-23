Radio Szczecin
Drogowe utrudnienia w Kołobrzegu. Rusza kolejny remont

Region Przemysław Polanin

Fot. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Rusza remont ulicy Starynowskiej w Kołobrzegu. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w dzielnicy Radzikowo.
Chodzi o jedną z dwóch głównych dróg w tej dzielnicy. Remont obejmie odcinek o długości około 1200 metrów. Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że prace powinny zostać wykonane jeszcze przed sezonem letnim.

- Wykonanie warstwy bitumicznej, oczywiście najpierw frezowanie ulicy i wyrównanie. Po zakończeniu remontu mieszkańcy Radzikowa, jak również gminy Kołobrzeg, będą w dobrych warunkach wjeżdżali do miasta - mówi Tessikowski.

Od piątku kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami. Na miejscu dostępny będzie jeden pas, a ruch odbywał się będzie wahadłowo.

Wartość inwestycji to 1,2 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina

