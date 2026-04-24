RSnW: radni zgodni ws. bazy paliw w Podjuchach, ale mogą tylko nagłaśniać tę sprawę

Region Katarzyna Filipowiak

Baza paliw w Podjuchach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nielegalna budowa bazy paliw przy ul. Szklanej - to temat piątkowej komisji budownictwa szczecińskiej Rady Miasta.
Przeciwko powstaniu zbiorników protestują mieszkańcy Podjuch. Prace były prowadzone bez pozwolenia na budowę, zostały wstrzymane. Sprawie przygląda się także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która chce ponownego rozpatrzenia decyzji środowiskowej.

Rada Miasta nie ma w tej kwestii zbyt wielu możliwości - mówił radny z klubu PiS Krzysztof Romianowski w "Radiu Szczecin na Wieczór".

- Tak naprawdę nasze narzędzia w tym momencie są bardzo mocno ograniczone. Naszą jedyną dzisiaj możliwością jest nagłaśnianie tej sprawy. Być może przyjęcie jakiegoś stanowiska na Komisji Rady Miasta. Natomiast ja tutaj liczę na te organy, które tą decyzję będą podejmować i liczę na ich rozsądek - mówił Romianowski.

Radny Romianowski ocenił też, że decyzja środowiskowa ma pewne braki. Ale nieprawidłowości w tej sprawie jest więcej - dodał radny KO Stanisław Kaup.

- Okazuje się, że zanim w ogóle jeszcze została wydana ta decyzja środowiskowa, to i tak już były tam prowadzone jakieś prace. Zgodnie z przepisami, jeżeli inwestor zaczyna budowę i w trakcie ta decyzja zostaje mu wydana, to ona jest automatycznie nieważna - mówi Kaup.

Komisja budownictwa poświęcona bazie paliwowej rozpocznie się o 13. Będzie dostępna w serwisie YouTube na kanale szczecińskiej Rady Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król
