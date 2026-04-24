Elektryczne autobusy trafią do Świnoujścia

Świnoujście kupi sześć elektrycznych autobusów. Nowy tabor to cztery autobusy midi i dwa mini.
Pojazdy będą zeroemisyjne i wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej i płatności bezgotówkowe.
Całość ma kosztować ponad 16 milionów złotych, z czego około 11 milionów to dofinansowanie unijne.
Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
