Poseł alarmuje w sprawie PŻB, prezes odpowiada

Region Przemysław Polanin

Konferencja posła PiS Czesława Hoca, na której pojawił się prezes PŻB Piotr Redmerski wraz z przedstawicielami związków zawodowych spółki. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Polska Żegluga Bałtycka zalega z wypłatami dla swoich pracowników - alarmuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. Władze armatora odpowiadają parlamentarzyście.
Poseł Hoc zwołał konferencję prasową, w czasie której wskazywał na problemy finansowe PŻB. - Dostaliśmy bardzo niepokojące głosy z zewnątrz. Akurat za miesiąc marzec nie została wypłacona pensja. Wypłacono tylko zaliczkę w kwocie 500 euro - powiedział Hoc.

Na spotkaniu z dziennikarzami pojawił się prezes PŻB Piotr Redmerski, który tłumaczył, że problemy finansowe spółki wynikały z niewłaściwego zarządzania za czasów rządów PiS, przypominając stępkę z promu, który nigdy nie powstał.

Redmerski przekazał, że PŻB otrzymało 45 milionów złotych z Agencji Rozwoju Przemysłu, a spółka wychodzi na prostą. Poseł Hoc zapowiedział złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej w temacie PŻB.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

