Napieralski wspomina Andrzeja Olechowskiego

Region Anna Klimczyk

fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
"To był polityk pełen klasy" - tak zmarłego Andrzeja Olechowskiego wspomina Grzegorz Napieralski, poseł KO.
- Zapamiętałem go jako wspaniałego człowieka, mimo że różniliśmy się poglądami - opowiada: - Poznałem Andrzeja Olechowskiego jako bardzo młody polityk. On był człowiekiem doświadczonym, pełnił bardzo ważne państwowe funkcje. A ja byłem tym, który dopiero wchodzi na scenę polityczną. On był człowiekiem bardzo kulturalnym. To był naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Szkoda, że odszedł...

Andrzej Olechowski był ministrem finansów, ministrem spraw zagranicznych i współzałożycielem Platformy Obywatelskiej, miał 78 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
