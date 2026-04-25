Napieralski wspomina Andrzeja Olechowskiego

"To był polityk pełen klasy" - tak zmarłego Andrzeja Olechowskiego wspomina Grzegorz Napieralski, poseł KO.

- Zapamiętałem go jako wspaniałego człowieka, mimo że różniliśmy się poglądami - opowiada: - Poznałem Andrzeja Olechowskiego jako bardzo młody polityk. On był człowiekiem doświadczonym, pełnił bardzo ważne państwowe funkcje. A ja byłem tym, który dopiero wchodzi na scenę polityczną. On był człowiekiem bardzo kulturalnym. To był naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Szkoda, że odszedł...



Andrzej Olechowski był ministrem finansów, ministrem spraw zagranicznych i współzałożycielem Platformy Obywatelskiej, miał 78 lat.



