Goście "Kawiarenki politycznej" RS na temat inwestycji w szczecińskich Podjuchach [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Andrzej Radziwinowicz, Marek Duklanowski, Agnieszka Chmurska, Marta Kubiś. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Baza paliw w szczecińskich Podjuchach wyrasta z pogwałceniem prawa - to opinia gości porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
To samowola budowlana - uważa przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.

- Tam nie ma możliwości kontroli jeśli chodzi o sprawy środowiskowe, przyrodnicze, ale też kontroli budowlanej. Nie ma kierownika budowy, nie wiadomo kto za to odpowiada, kto by odpowiadał za to jak będzie wypadek... Kompletny dziki zachód! - ocenił.

Do sprawy tej - w trakcie piątkowego posiedzenia komisji rady miasta - odniósł się pełnomocnik inwestora. Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Marka Duklanowskiego odczytane radnym oświadczenie zarządu spółki było skandaliczne.

- Każdy z radnych na sali zaczął podnosić rękę, zgłaszać się do przewodniczącego Radziwinowicza, że chce się wypowiedzieć. Był to moment, w którym pełnomocnik spółki powiedział, że to, co do tej pory się dzieje, to są tylko polityczne przepychanki poszczególnych polityków ze szczecińskiego samorządu - podkreślił Duklanowski.

Piątkowe posiedzenie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa zakończyło się wnioskiem do prezydenta miasta o wstrzymanie procesu uzyskania warunków zabudowy dla tej inwestycji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
