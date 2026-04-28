Chcesz zaparkować w Międzyzdrojach? Licz się z kosztami [ZDJĘCIA]

Turyści odwiedzający Międzyzdroje powinni przygotować się na spory wydatek, jeśli chcą zaparkować samochód w mieście. Pozostawienie samochodu na tydzień w strefie płatnego parkowania to kwota około 700 złotych.
- Tych stałych mieszkańców mamy w granicach 6 tysięcy i z tego powodu normalne funkcjonowanie było dość mocno uniemożliwione, kiedy nie było jeszcze strefy parkowania dekadę temu - wskazał w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz gminy, Mateusz Bobek.
Jak zaznaczył burmistrz, mieszkańcy parkują na preferencyjnych warunkach.
Mateusz Bobek zachęca też turystów, aby pozostawiali samochody na prywatnych parkingach strzeżonych.
Międzyzdrojska strefa płatnego parkowania od 2 maja będzie większa - obejmie m.in. ulice Gryfa Pomorskiego, Sportową i Polną.
