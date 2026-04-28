Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz

Chcesz zaparkować w Międzyzdrojach? Licz się z kosztami [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Burmistrz Mateusz Bobek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Turyści odwiedzający Międzyzdroje powinni przygotować się na spory wydatek, jeśli chcą zaparkować samochód w mieście. Pozostawienie samochodu na tydzień w strefie płatnego parkowania to kwota około 700 złotych.
Ten system został stworzony po to, aby ułatwić życie mieszkańcom Międzyzdrojów, dla których znalezienie miejsca do parkowania w sezonie turystycznym było znacznie utrudnione.

- Tych stałych mieszkańców mamy w granicach 6 tysięcy i z tego powodu normalne funkcjonowanie było dość mocno uniemożliwione, kiedy nie było jeszcze strefy parkowania dekadę temu - wskazał w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz gminy, Mateusz Bobek.

Jak zaznaczył burmistrz, mieszkańcy parkują na preferencyjnych warunkach.
Mateusz Bobek zachęca też turystów, aby pozostawiali samochody na prywatnych parkingach strzeżonych.

Międzyzdrojska strefa płatnego parkowania od 2 maja będzie większa - obejmie m.in. ulice Gryfa Pomorskiego, Sportową i Polną.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty