Chcesz zaparkować w Międzyzdrojach? Licz się z kosztami [ZDJĘCIA]

Turyści odwiedzający Międzyzdroje powinni przygotować się na spory wydatek, jeśli chcą zaparkować samochód w mieście. Pozostawienie samochodu na tydzień w strefie płatnego parkowania to kwota około 700 złotych.



Ten system został stworzony po to, aby ułatwić życie mieszkańcom Międzyzdrojów, dla których znalezienie miejsca do parkowania w sezonie turystycznym było znacznie utrudnione.- Tych stałych mieszkańców mamy w granicach 6 tysięcy i z tego powodu normalne funkcjonowanie było dość mocno uniemożliwione, kiedy nie było jeszcze strefy parkowania dekadę temu - wskazał w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz gminy, Mateusz Bobek.Jak zaznaczył burmistrz, mieszkańcy parkują na preferencyjnych warunkach.Mateusz Bobek zachęca też turystów, aby pozostawiali samochody na prywatnych parkingach strzeżonych.Międzyzdrojska strefa płatnego parkowania od 2 maja będzie większa - obejmie m.in. ulice Gryfa Pomorskiego, Sportową i Polną.