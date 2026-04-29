Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

1,7 mln złotych dla instytucji kultury w Zachodniopomorskiem

Region Anna Arabska - Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Milion 700 tysięcy złotych trafi w sumie do instytucji kultury w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu - tak zdecydowali zachodniopomorscy radni.
Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie otrzyma 500 tysięcy złotych na realizację premier, projektów edukacyjnych i działań wyjazdowych w regionie. W planach jest pięć nowych spektakli.

Koszalin również otrzyma pół miliona złotych na działalność Filharmonii Koszalińskiej. Dzięki wsparciu instytucja zrealizuje cykl 13 koncertów w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego. Dodatkowe 150 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wkład własny do zakupu fortepianu koncertowego najwyższej klasy.

500 tysięcy złotych otrzyma też Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji na realizację projektów związanych z przygotowaniami miasta do pełnienia roli Polskiej Stolicy Kultury w 2028 roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 8854 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5806 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od przedwczoraj oglądane 4482 razy)
  4. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od wczoraj oglądane 4349 razy)
  5. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3755 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty