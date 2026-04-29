1,7 mln złotych dla instytucji kultury w Zachodniopomorskiem

Milion 700 tysięcy złotych trafi w sumie do instytucji kultury w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu - tak zdecydowali zachodniopomorscy radni.

Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie otrzyma 500 tysięcy złotych na realizację premier, projektów edukacyjnych i działań wyjazdowych w regionie. W planach jest pięć nowych spektakli.





Koszalin również otrzyma pół miliona złotych na działalność Filharmonii Koszalińskiej. Dzięki wsparciu instytucja zrealizuje cykl 13 koncertów w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego. Dodatkowe 150 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wkład własny do zakupu fortepianu koncertowego najwyższej klasy.





500 tysięcy złotych otrzyma też Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji na realizację projektów związanych z przygotowaniami miasta do pełnienia roli Polskiej Stolicy Kultury w 2028 roku.



