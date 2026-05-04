Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Toksyczne produkty z Chin trafiają do polskich przedsiębiorców

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / Pexels (domena publiczna)
Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / Pexels (domena publiczna)
Ftalany, kadm, ołów - to substancje toksyczne, które mogą powodować raka, a bywają istotnymi składnikami produktów dla dzieci - zabawek i odzieży.
Naszpikowane nimi produkty z Chin trafiają do polskich przedsiębiorców, między innymi przez popularne platformy sprzedażowe. Potwierdzają to nasze kontrole i współpraca z Krajową Administracją Skarbową - powiedziała nam Beata Manios z Izby Handlowej w Szczecinie.

- To nie jest tylko odzież, to jest również biżuteria, na przykład sztuczna. Do niej są dodawane kadm i ołów, i to są cele ekonomiczne, estetyczne, poprawy cech danego produktu, to, że on się nie gniecie, to, że jest lepiej wybarwiony. Te substancje są z różnych powodów dodawane - mówi Manios.

Produkty dostępne na chińskich platformach sprzedażowych przebadane zostały przez Greenpeace. Opublikowane w kwietniu wyniki potwierdziły, że z powodu zawartości toksycznych substancji, nigdy nie powinny trafić do Unii Europejskiej.

Ponadto produkowane są często w warunkach, w których pracownicy bezpośrednio narażeni są na kontakt z toksycznymi substancjami - mówi Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska.

- W jednej trzeciej tych produktów, które były przebadane w 2025 roku znaleziono substancje, które są albo zakazane do użycia w tekstyliach na terenie Unii Europejskiej, albo normy były przekroczone po prostu okropnie - dodaje Bilewska.

Równocześnie popularność tych platform sprzedażowych rośnie, miesięcznie to 300 milionów wejść na stronę czy przez aplikację.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Potwierdzają to nasze kontrole i współpraca z Krajową Administracją Skarbową - powiedziała nam Beata Manios z Izby Handlowej w Szczecinie.
Ponadto produkowane są często w warunkach, w których pracownicy bezpośrednio narażeni są na kontakt z toksycznymi substancjami - mówi Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska.
Relacja Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 8225 razy)
  2. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4275 razy)
  3. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 3031 razy)
  4. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2129 razy)
  5. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2110 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski
Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatni dzień Jarmarku Szczecińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty