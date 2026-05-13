Mały guz okazał się groźnym nowotworem i odmienił życie 12-latka

Region Anna Klimczyk

Fot. Kornelia Piter
Niepozorny guzek na szyi okazał się objawem groźnego nowotworu. Spokojną codzienność, spotkania z przyjaciółmi i beztroskie dzieciństwo 12-letniego Kuby w ułamku sekundy zastąpił szpitalny oddział.
Chłopiec przeszedł już dwa cykle chemioterapii, a w chorobie wspiera go mama i przyjaciele z boiska. Mama chłopca, Kornelia Piter, przyznaje, że początkowo zmianę zbagatelizowała, bo myślała, że jest ona wynikiem uderzenia.

- Po około trzech tygodniach jak dalej to miał, wtedy udaliśmy się na wizytę i dostaliśmy skierowanie na dalsze badania. Na początek prosta morfologia, która wyszła źle - mówi Piter.

Pod koniec marca chłopiec został skierowany do szczecińskiego szpitala przy Unii Lubelskiej. Tam przeszedł tomografię, USG węzłów chłonnych i jamy brzusznej i biopsję. Tam też usłyszał diagnozę.

- 10 kwietnia był wynik, który potwierdził diagnozę, że jest to chłoniak Hodgkina. Na ten moment wyszliśmy ze szpitala, jesteśmy w trakcie drugiego protokołu chemii.

Na Kubusia czekają jeszcze dwa cykle chemioterapii. By wspomóc chłopca w leczeniu jego nauczyciele i koledzy ze szkoły podstawowej nr 5 w Szczecinie 1 czerwca organizują festyn. Każdy może się na nim pojawić i wesprzeć Kubę. Leczenie chłopca można również wesprzeć na portalu zrzutka.pl.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Anny Klimczyk

Najnowsze podcasty