Szpital Miejski w Świnoujściu zacieśnia współpracę z wojskiem

Placówka podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu „Szpitale Przyjazne Wojsku”.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Umowa zakłada lepsze przygotowanie szpitala do działania w sytuacjach kryzysowych oraz poprawę opieki nad żołnierzami i weteranami - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że naszemu Szpitalowi Miejskiemu udało się skutecznie zaaplikować do tego programu. Również taki status uzyska Centrum Medyczne Fregata - dodaje Agatowska.Współpraca jest związana przede wszystkim z lokalizacją portu wojennego i infrastruktury energetycznej, jak terminal LNG w Świnoujściu.- To pokazuje tylko, jak ważnym miejscem jesteśmy na mapie polskiej. Nagromadzenie infrastruktury krytycznej, jak i różnych formacji służb, pretenduje nas do tej wyjątkowej pozycji - podkreśla prezydent.Resort obrony wesprze także modernizację infrastruktury technicznej i cyberbezpieczeństwo nadmorskiej lecznicy.