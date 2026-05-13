Szpital Miejski w Świnoujściu zacieśnia współpracę z wojskiem

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Placówka podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu „Szpitale Przyjazne Wojsku”.
Umowa zakłada lepsze przygotowanie szpitala do działania w sytuacjach kryzysowych oraz poprawę opieki nad żołnierzami i weteranami - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że naszemu Szpitalowi Miejskiemu udało się skutecznie zaaplikować do tego programu. Również taki status uzyska Centrum Medyczne Fregata - dodaje Agatowska.

Współpraca jest związana przede wszystkim z lokalizacją portu wojennego i infrastruktury energetycznej, jak terminal LNG w Świnoujściu.

- To pokazuje tylko, jak ważnym miejscem jesteśmy na mapie polskiej. Nagromadzenie infrastruktury krytycznej, jak i różnych formacji służb, pretenduje nas do tej wyjątkowej pozycji - podkreśla prezydent.

Resort obrony wesprze także modernizację infrastruktury technicznej i cyberbezpieczeństwo nadmorskiej lecznicy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek
Relacja Joanny Maraszek z programu Tematy i Muzyka

