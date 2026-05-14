Wsparcie i wymiana doświadczeń dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami

Są wolne miejsca na zajęcia dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach ośrodka oparcia społecznego, dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne, a rodzice mogą spotykać się wspólnie i wymieniać doświadczeniami.
Zajęcia prowadzą specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
