Dziurawy plac przy ul. Chobolańskiej doczeka się naprawy za 400 tys. złotych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To miejsce przypomina bardziej tor przeszkód niż osiedlowy plac - popękane i nierówne płyty, dziury i kałuże po każdym większym deszczu skutecznie utrudniają życie mieszkańcom szczecińskich Gumieniec i rodzicom uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 16.

Teraz ma się to zmienić. Plac przy ul. Chobolańskiej doczeka się remontu, a miasto przeznaczyło na ten cel 400 tysięcy złotych.



Mieszkańcy nie ukrywają, że obecny stan placu od dawna jest dla nich problemem.



- Wygląda strasznie, jak się idzie to, no..., nie wiem jak to powiedzieć. - Takie kołysanie jest, nie?! - Trochę jest nierówny. - Tu się przewracają niektórzy ludzie, tu naprawdę trzeba to wyremontować, bo są różne płyty. - Te płyty się ruszają, można przez przypadek się przewrócić. - Czekamy, aż wyremontują. - No dobrze by było, niech odnawiają, będzie ładnie - mówili.



Ze względu na ochronę konserwatorską nie będzie całkowitej przebudowy, ale nawierzchnia ma zostać naprawiona - mówi szczeciński radny Stanisław Kaup.



- Część nawierzchni będzie układana od nowa. ZDiTM szacuje, że około 30 proc. tych płyt będzie wymienionych. To wpłynie na codziennie funkcjonowanie mieszkańców. Jest tam też w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie tego placu na jednodniowe, krótkie imprezy osiedlowe. Jak już wyremontujemy ten plac, to może zrobimy tam festyn osiedlowy - zapowiedział.



Prace mają ruszyć i zakończyć się w tym roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna