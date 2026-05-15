Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Z sondaży wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na czele znalazłaby się partia AfD. Tymczasem rybacy z Estonii, Łotwy i Litwy mają spotkać się z przedstawicielami świata polityki i nauki, aby wdrożyć koncepcję "leśnika morskiego". W Radiu Szczecin przedstawiamy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia przygotowane przez stację NDR.

Sondaż przeprowadzony przez firmę Infratest-dimap na zlecenie stacji NDR pokazuje, że gdyby wybory do parlamentu krajowego w Schwerinie odbyły się w najbliższą niedzielę, na czele znalazłaby się partia AfD. Uzyskałaby ona 36 procent głosów.



SPD uzyskałaby 27 procent, a Die Linke 13 procent, co oznaczałoby utratę większości przez obecne partie rządzące. W sondażu CDU uzyskała 10 procent, Zieloni 4, a BSW 5 procent.



Ponieważ żadna partia nie chce tworzyć koalicji z częściowo skrajnie prawicową AfD, większość mogłaby utworzyć jedynie koalicja bez udziału AfD. CDU wyklucza jednak koalicję z partią Die Linke, co utrudniłoby utworzenie rządu. Możliwy jest również rząd mniejszościowy pod przewodnictwem SPD, co mogłoby zachwiać dotychczas stabilną sytuacją rządową w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.



81 lat po zakończeniu wojny, Służba Grobów Wojennych odkryła na Uznamie w Koserow szczątki 42 kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży, które prawdopodobnie są ofiarami wojny. Niektóre z ofiar mają rany postrzałowe, inne poważne urazy czaszki, które wskazują na zabójstwo. Pierwotnie w tym grobie na cmentarzu podejrzewano obecność tylko sześciu zmarłych. Organizacja Volksbund zamierza teraz ustalić tożsamość zmarłych. Również w Krummin w tym miesiącu znaleziono kilku żołnierzy Wehrmachtu. Dwóch z nich miało nieśmiertelniki, dzięki czemu ponad 80 lat później można poinformować ich bliskich o miejscu ich spoczynku.



Projekt Sea Ranger z Meklemburgii-Pomorza Przedniego ma na celu ochronę małego rybołówstwa przybrzeżnego, a jednocześnie ochronę Morza Bałtyckiego. Jeszcze w tym roku rybacy z Estonii, Łotwy i Litwy mają spotkać się z przedstawicielami świata polityki i nauki, aby wdrożyć koncepcję „leśnika morskiego” w krajach bałtyckich. Stowarzyszenie Sea Ranger z Wismaru wspiera te działania. Punktem wyjścia jest uruchomione w 2023 roku dodatkowe szkolenie na „specjalistę ds. rybołówstwa i środowiska morskiego”. Otwiera to rybakom przybrzeżnym dodatkowe źródła dochodów, na przykład w dziedzinie badań naukowych. Morze Bałtyckie coraz bardziej cierpi z powodu ocieplenia i nadmiernego nawożenia, co zagraża również tradycyjnym źródłom utrzymania rybaków.



W Meklemburgii-Pomorzu Przednim w zeszłym roku odnotowano 124 przypadki ataków na osoby pochodzenia żydowskiego. To o 35 procent więcej niż w roku poprzednim. Wiele z tych incydentów ma swoje źródło w postawach skrajnie prawicowych. Doszło do ataków słownych, aktów wandalizmu w miejscach pamięci oraz fizycznych napaści. Centrum Dokumentacji i Informacji o Antysemityzmie gromadzi takie przypadki i pomaga poszkodowanym.



Lotte Prinzler z liceum im. Goethego w Demmin została uznana za najlepszą recytatorkę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i pod koniec czerwca będzie reprezentować ten kraj związkowy w ogólnokrajowym konkursie w Europa-Parku w Rust. W finale, który odbył się w ratuszu na Starym Mieście w Schwerinie, rywalizowało ze sobą pięć dziewcząt i jeden chłopiec. Jury określiło decyzję jako „bardzo wyrównaną”, jednak jednogłośnie pochwaliło wspaniałe umiejętności czytania wszystkich sześciu uczestników. 12-letnia Lotte Prinzler szczególnie przekonała i zafascynowała słuchaczy fragmentem z książki fantasy „Sepia i przebudzenie magii atramentu”. W sumie w regionalnych eliminacjach wzięło udział około 9400 uczniów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego.



U wybrzeży duńskiej wyspy Anholt, morze wyrzuciło na brzeg humbaka. Nie jest jeszcze jasne, czy jest to zwierzę, które przez wiele tygodni leżało w zatoce Kirchsee u wybrzeży wyspy Poel. Duńska agencja ochrony środowiska poinformowała, że zwierzę o długości 10-15 metrów nie żyje już od dłuższego czasu. Humbak ma zostać teraz zbadany, co pozwoli ustalić, czy jest to ten sam wieloryb, który ostatnio kilkakrotnie był wyrzucany na brzeg. Prywatna grupa przetransportowała go barką w kierunku Morza Północnego. Zwierzę widziano żywe po raz ostatni nieco ponad dwa tygodnie temu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas