Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Myśleliście, że w aquaparku rządzi tylko woda? W sobotę zielone tereny Fabryki Wody w Szczecinie przejęło Centrum Usług Społecznych. Odbywa się tam festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Podczas wydarzenia promowana jest idea rodzicielstwa zastępczego.

- Tutaj jest ślimak i trzeba przejść tor przeszkód na szczudłach. Jeżeli chodzi o tę atrakcję, to jest naprawdę bardzo dużo chętnych. - Zapraszamy na tatuaże brokatowe. Są różne wzory, kolory... - Bardzo ładne tatuaże. Na policzku mam łapę. - Na razie byliśmy u policjantów i to się najbardziej synowi podobało, bo bardzo lubi, więc jeszcze przed nami Straż Pożarna, no i teraz tatuaże. - Jesteśmy z Pałacu Młodzieży, mamy zajęcia, akurat były zajęcia plastyczne, są obrazki naszych uczestników. - Mamy już przygotowany super świetny tor aktywności, więc dzieje się mnóstwo różnych fajnych rzeczy - mówili.

Wydarzenie potrwa do godziny 16. Na uczestników czekają m.in. dmuchany zamek, wielkie bańki mydlane, warsztaty plastyczne i fotobudka.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

