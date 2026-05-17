Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Uroczystości 80. rocznicy powrotu Sybiraków do ojczyzny [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
80 lat po powrocie z Syberii znów się spotkali - tym razem w szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Sybiracy z Pomorza Zachodniego wspominali lata zesłania, ciężką pracę i walkę o przetrwanie "na nieludzkiej ziemi".
Jak podkreśla prezes zarządu Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków, Tadeusz Słonina, podczas spotkania wracały wspomnienia pierwszych chwil deportacji i dramatycznych warunków, w jakich wywożono całe rodziny na Wschód.

- Zesłańcy nie byli zaaklimatyzowani w ciężkich warunkach, zwłaszcza przy silnym mrozie. Mieliśmy tylko około 40 minut na spakowanie się i nam twierdzono, że jesteśmy przesiedlani, bo jesteśmy wrogami ustroju sowieckiego - wspominał.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że pamięć o losach Sybiraków trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zesłańcy nie byli zaaklimatyzowani w ciężkich warunkach, zwłaszcza przy silnym mrozie. Mieliśmy tylko około 40 minut na spakowanie się i nam twierdzono, że jesteśmy przesiedlani, bo jesteśmy wrogami ustroju sowieckiego - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6051 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od przedwczoraj oglądane 4648 razy)
  3. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4371 razy)
  4. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od przedwczoraj oglądane 2842 razy)
  5. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2024 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2026" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić? [WIDEO]
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Lubiak

Najnowsze podcasty