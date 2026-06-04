Nad wodą zabija brawura i alkohol [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Alkohol i woda to połączenie, które zabija. Choć służby mówią o tym co roku, to statystyki są bezlitosne.

Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek podaje, że większość wypadków i utonięć związana jest ze spożyciem alkoholu.



- Nasi policjanci codziennie prewencyjnie patrolują akweny wodne Szczecina. Jednym z takich elementów jest kontrola trzeźwości sternika. Jak przypominamy, jest to obowiązek, a złamanie zakazu pływania po alkoholu jest przestępstwem. Nasi policjanci sprawdzają trzeźwość kierujących łodziami - informuje Kosiorek.



Każdego roku w Polsce podczas ciepłych miesięcy odnotowuje się zwykle od 30 do 50 utonięć miesięcznie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas