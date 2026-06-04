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Nad wodą zabija brawura i alkohol [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Alkohol i woda to połączenie, które zabija. Choć służby mówią o tym co roku, to statystyki są bezlitosne.
Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek podaje, że większość wypadków i utonięć związana jest ze spożyciem alkoholu.

- Nasi policjanci codziennie prewencyjnie patrolują akweny wodne Szczecina. Jednym z takich elementów jest kontrola trzeźwości sternika. Jak przypominamy, jest to obowiązek, a złamanie zakazu pływania po alkoholu jest przestępstwem. Nasi policjanci sprawdzają trzeźwość kierujących łodziami - informuje Kosiorek.

Każdego roku w Polsce podczas ciepłych miesięcy odnotowuje się zwykle od 30 do 50 utonięć miesięcznie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Starszy sierżant Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Mariusz Kosiorek podaje, że większość wypadków i utonięć związana jest ze spożyciem alkoholu.

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