Bez skierowania, bez rezerwacji... Świąteczna opieka medyczna

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Podczas długiego weekendu może być potrzebna pomoc lekarza. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej w całym kraju - niezależnie od tego, gdzie mieszkamy.

Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego NFZ-u przypomina, że nie jest potrzebne skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja wizyty.



- W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub nagłej choroby, takiej jak infekcja, ból gardła, ból brzucha czy gorączka, można zgłosić się do dowolnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce. Lekarz oceni stan zdrowia, a w razie potrzeby wystawi receptę na niezbędne leki oraz zwolnienie - dodaje Olszewska.



Przy silnym bólu zęba, można się zgłosić na dyżur stomatologiczny NFZ. Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie realizują jednak wizyt kontrolnych w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, nie wydają też recept na leki stałe ani zaświadczeń o stanie zdrowia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas