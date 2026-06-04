Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Są duże szanse na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Zorza Polarna z dnia 17 marca 2015. Fot. Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii Szczecin / Kacper Rosół
Zorza Polarna z dnia 17 marca 2015. Fot. Polskie Towarzystwo Miłosników Astronomii Szczecin / Kacper Rosół
W czwartek (4.06) w nocy w Ziemię może uderzyć tak zwany kanibal-CME, czyli potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych jednocześnie.
Taka prognoza oznacza, że zorza polarna może pojawić się również nad Polską.

W czwartek w nocy szansa na kosmiczny spektakl nad Polską jest wcale nie mała.

- Znowu Słońce szaleje. No i mamy informację, że Słońce wyrzuciło kolejną chmurę naładowanych cząstek, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Pytanie, jak duża była ta chmura, czyli, innymi słowy, jak duża burza magnetyczna będzie właśnie tej nocy - powiedział polskiemu radiu Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.

Zorzy polarnej szukajmy nad północnym horyzontem. W polowaniu na Aurorę przyda się również sprzęt fotograficzny w tym aparat w telefonie komórkowym.

- Często oko nie widzi jeszcze koloru, ale jeśli zrobimy zdjęcie nawet zwykłym telefonem to widać, że takie faktycznie słupy czerwonawe czy zielonkawe pojawiają się nad horyzontem. A czasami te słupy potrafią się powiększyć i wtedy całe niebo świeci wspaniałymi kolorami - dodaje Rafalski

Niestety polowanie na zorze w czwartek może utrudnić pogoda. Nie pomogą również wyjątkowo jasne czerwcowe noce. Z drugiej strony prognozy astronomów są jednak bardzo obiecujące.

Wyrzucone ze Słońca wysokoenergetyczne cząsteczki dziś w nocy mogą połączyć się w jedną olbrzymią falę, która - jak ocenia popularyzator astronomii Karol Wójciki - "może uderzyć w naszą magnetosferę z prędkością nawet 1100 km/s! Podobne zjawisko w 2024 wywołało Wielką Zorzę Majową, która swoim zasięgiem objęła większość Europy” - napisał w mediach społecznościowych autor bloga „Z głową w gwiazdach”.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja IAR

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od 31 maja oglądane 4548 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od przedwczoraj oglądane 4534 razy)
  3. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od dzisiaj oglądane 3969 razy)
  4. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3445 razy)
  5. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od przedwczoraj oglądane 3043 razy)

radioszczecin.tv

Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nikola Bukowiecka
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty