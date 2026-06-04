W czerwcu Kino Zamek zaprasza na "Szczecińskie Święto Klasyki Filmowej". Przez niemal cały miesiąc prezentować będzie niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców i odrestaurowane cyfrowo.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Niektóre z odnowionych filmów mają swoje światowe redystrybucyjne premiery. Przypomniane zostaną dzieła między innymi Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Wajdy, Jean-Luca Godarda, Francisa Forda Coppoli czy Wong Kar-wai`a.W czwartek o godz. 19 w kinie Zamek odbędzie się projekcja filmu "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli, a przez cały weekend będzie można obejrzeć filmy Luisa Buñuela - w piątek "Piękność dnia", w sobotę "Widmo wolności" i w niedzielę "Viridiana".W kolejnym tygodniu filmy Wajdy, Almodóvara i Jonathana Demme twórcy "Milczenia owiec". Aż trudno uwierzyć, ale premiera tego filmu odbyła się 35 lat temu.