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Kino Zamek zaprasza na "Szczecińskie Święto Klasyki Filmowej"

Region Małgorzata Frymus

Kino Zamek. Źródło: https://zamek.szczecin.pl
Kino Zamek. Źródło: https://zamek.szczecin.pl
W czerwcu Kino Zamek zaprasza na "Szczecińskie Święto Klasyki Filmowej". Przez niemal cały miesiąc prezentować będzie niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców i odrestaurowane cyfrowo.
Niektóre z odnowionych filmów mają swoje światowe redystrybucyjne premiery. Przypomniane zostaną dzieła między innymi Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Wajdy, Jean-Luca Godarda, Francisa Forda Coppoli czy Wong Kar-wai`a.

W czwartek o godz. 19 w kinie Zamek odbędzie się projekcja filmu "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli, a przez cały weekend będzie można obejrzeć filmy Luisa Buñuela - w piątek "Piękność dnia", w sobotę "Widmo wolności" i w niedzielę "Viridiana".

W kolejnym tygodniu filmy Wajdy, Almodóvara i Jonathana Demme twórcy "Milczenia owiec". Aż trudno uwierzyć, ale premiera tego filmu odbyła się 35 lat temu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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