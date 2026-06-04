Jak zachować bezpieczeństwo na drodze?

Odpowiednia prędkość i odstępy na drodze to klucz do bezpiecznej podróży - mówi ekspert.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Długi weekend oznaczać może wzmożony ruch na drogach regionu. By bez przygód dojechać do celu, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości między innymi samochodami - szczególnie na autostradach, gdzie według przepisów minimalna odległość wynosi 70 metrów - podkreśla Filip Grega.- To jest naprawdę mało. Warto mieć dużo, dużo większą odległość, żeby nie jechać za kimś na przysłowiowej smyczy, żeby mieć czas na reakcję spokojną, w razie czego zmianę pasa, uniknięcie jakiegoś tam zdarzenia. Ludzie popełniają błędy. Nie mówimy tu tylko o tych, którzy jeżdżą niebezpiecznie - dodaje Grega.To komfort kierowcy jest najważniejszy - przypomina ekspert.- Apel do rodzin kierowców, to kierowca podejmuje decyzję, co leci w radiu samochodowym, jaka jest muzyka, bo to ma być dla niego komfortowe, jazda ma być komfortowa, nie zagadujemy, nie przeszkadzamy, nie daj Boże, nie robimy awantury - mówi.Dodatkowo przed dłuższą trasą warto zadbać o wypoczynek i nie wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu.