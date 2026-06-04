Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Jak zachować bezpieczeństwo na drodze?

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio SzczecinArchiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio SzczecinArchiwum]
Odpowiednia prędkość i odstępy na drodze to klucz do bezpiecznej podróży - mówi ekspert.
Długi weekend oznaczać może wzmożony ruch na drogach regionu. By bez przygód dojechać do celu, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości między innymi samochodami - szczególnie na autostradach, gdzie według przepisów minimalna odległość wynosi 70 metrów - podkreśla Filip Grega.

- To jest naprawdę mało. Warto mieć dużo, dużo większą odległość, żeby nie jechać za kimś na przysłowiowej smyczy, żeby mieć czas na reakcję spokojną, w razie czego zmianę pasa, uniknięcie jakiegoś tam zdarzenia. Ludzie popełniają błędy. Nie mówimy tu tylko o tych, którzy jeżdżą niebezpiecznie - dodaje Grega.

To komfort kierowcy jest najważniejszy - przypomina ekspert.

- Apel do rodzin kierowców, to kierowca podejmuje decyzję, co leci w radiu samochodowym, jaka jest muzyka, bo to ma być dla niego komfortowe, jazda ma być komfortowa, nie zagadujemy, nie przeszkadzamy, nie daj Boże, nie robimy awantury - mówi.

Dodatkowo przed dłuższą trasą warto zadbać o wypoczynek i nie wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
By bez przygód dojechać do celu, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości między innymi samochodami - szczególnie na autostradach, gdzie według przepisów minimalna odległość wynosi 70 metrów - podkreśla Filip Grega.bezpieczna droga 1
To komfort kierowcy jest najważniejszy - przypomina ekspert.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od przedwczoraj oglądane 4566 razy)
  2. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od 31 maja oglądane 4566 razy)
  3. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od dzisiaj oglądane 4038 razy)
  4. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3462 razy)
  5. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od przedwczoraj oglądane 3120 razy)

radioszczecin.tv

Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nikola Bukowiecka
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty