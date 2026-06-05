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Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga

Region Antoni Stefański

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
To nie złota alga odpowiada za śnięcie ryb w Odrze. Potwierdził to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Będziemy wspólnie te martwe organizmy przez najbliższe dni zbierać z Odry

"Będziemy wspólnie te martwe organizmy przez najbliższe dni zbierać z Odry"

Powtórka z 2022 roku? Raczej nie - monitorowanie i ostrożny optymizm Wód Polskich [ZDJĘCIA]
Po pobraniu próbek wody, inspektorzy nie stwierdzili obecności organizmu odpowiedzialnego za katastrofę ekologiczną w 2022 roku.

Wskazują natomiast na bardzo niski poziom tlenu i wysokie zasolenie wody w rejonie Bulwaru Piastowskiego i Kanału Zielonego.

Problem jako pierwsi zauważyli między innymi szczecińscy wędkarze. - W centrum było ich najwięcej i w kanale Odyńca. Co chwilę gdzieś tam się pojawiają i różni wędkarze je znajdują. W okolicach nowo otwartego muzeum obok Trasy Zamkowej znaleziono kilka sztuk okonia. - Widziałem też jednego leszcza. Nie wygląda to za ciekawe. - Ogólnie nasz pogląd jest jeden - słona woda, ta sól, którą spuszczają w górze rzeki, przy braku opadu, przy tym niskim stanie, po prostu obniża poziom tlenu i tyle... - opowiadają.

Jak mówi rzecznik szczecińskich Wód Polskich Marek Synowiecki, najnowsze kontrole pozwalają jednak na ostrożny optymizm.

- Nie odnotowaliśmy nowych lokalizacji śniętych ryb, ani też w tych lokalizacjach, które sprawdzaliśmy, a gdzie były wcześniej sygnały o obecności martwych ryb, nie stwierdziliśmy jakiegoś ich przyrostu, co nas cieszy, więc pozwalamy sobie na pewien ostrożny optymizm - dodaje Synowiecki.

Wody Polskie nadal prowadzą codzienne patrole i wspólnie z WIOŚ sprawdzają, co dokładnie doprowadziło do spadku natlenienia wody.

Problem pojawił się w weekend, od środy wyławiano śnięte ryby z rzeki. Temat pojawi się też za chwilę w audycji interwencyjnej pt. "Czas Reakcji".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego.
- Nie odnotowaliśmy nowych lokalizacji śniętych ryb, ani też w tych lokalizacjach, które sprawdzaliśmy, a gdzie były wcześniej sygnały o obecności martwych ryb, nie stwierdziliśmy jakiegoś ich przyrostu, co nas cieszy, więc pozwalamy sobie na pewien ostrożny optymizm - dodaje Synowiecki.

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