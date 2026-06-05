W Kołobrzegu trwa festiwal rzemieślników [ZDJĘCIA]

Ręcznie robiona biżuteria, odzież czy pamiątki oraz jedzenie przygotowywane według tradycyjnych receptur – w Kołobrzegu trwają targi twórców i rzemiosła połączone z festiwalem rzemieślniczych produktów, trunków i słodkości.

Przy latarni morskiej pojawiło się 50 wystawców z całej Polski. Organizatorka targów Izabela Petru mówi, że na miejscu możemy kupić unikatową pamiątkę znad morza.





- To nie jest zwykły jarmark. Nie znajdziemy tutaj chińskiej pierzyny ani plastikowych zabawek. Po prostu są to rzeczy naprawdę dobrej jakości - mówi Petru.





Wśród stoisk można spotkać m.in. ręcznie robioną biżuterię.





- Każda rzecz jest wykonana od podstaw ręcznie, także żadna pani nie ma dwóch takich samych pierścionków czy naszyjników. - Biżuteria jest z naturalnych kamieni i ze stali szlachetnej - mówią wystawcy.





Edycja tekstu: Michał Król

Targi potrwają do niedzieli. Wystawcy czekają w porcie pasażerskim w godzinach od 11 do 20.