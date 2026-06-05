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Straż Rybacka wyłowiła już kilkadziesiąt kilogramów martwych ryb

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Serce się kraje - mówią wędkarze, którzy od rana w okolicy Szczecina obserwują skutki trwającej przyduchy. W wodzie brakuje tlenu, a to zabija mięczaki i ryby.
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Straż rybacka wyławia śnięte ryby z Odry na Dziewokliczu w Szczecinie. Wydobyliśmy już kilkadziesiąt kilogramów - mówią Mirosław Wątroba i Piotr Lis ze Straży Rybackiej ze Stargardu.

- No niestety przykry obowiązek, takie rybki piękne, zmarnowane. Można powiedzieć, że przez naturę i też przez człowieka. - Szczupak, lin, płoć, sandacz, okoń, dużo różnych rzeczy. Spore. Szczupak jest pod spodem, taki parę kilo. To jest nienormalne, nie powinno tak być, nie powinno się tak dziać - mówią.

Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie badania wody wykluczyły obecność złotej algi. W pobranych próbkach stwierdzono natomiast duże zasolenie i zanieczyszczenie związkami azotu i fosforu.

Służby liczą, że zmiana pogody i południowy wiatr wpłyną na to, że w rejon Szczecina napłynie bardziej natleniona woda z góry rzeki.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja IAR.

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