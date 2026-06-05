Szczecin wciąż poszukuje środków na budowę Mostu Kłodnego

Ponad 750 pytań od potencjalnych wykonawców i poszukiwanie finansowania - to powody opóźnień w przetargu na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Aktualna, końcowa data składania ofert to 8 lipca. Miasto tłumaczy, że przed wyborem wykonawcy musi poszukać finansowania dla inwestycji. Ta została oceniona jako infrastruktura podwójnego zastosowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej.To oznacza, że Most Kłodny pełniłby funkcję cywilną i wojskową, a miasto mogłoby ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Sam most będzie miał 182 metry długości, a jego konstrukcja będzie podwieszana.Rozstrzygnięcie przetargu ma się odbyć jeszcze w tym roku, a wybrany wykonawca będzie miał półtora roku na budowę.