Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Turyści nie boją się kapryśnej pogody nad morzem

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Na wybrzeżu długi weekend spędzają tłumy, a z przyjezdnymi w Kołobrzegu rozmawiał Przemysław Polanin.
Na kołobrzeskiej promenadzie tłumy niczym w środku sezonu letniego. Polacy chętnie wybrali się nad Bałtyk. Nie przeszkadza im fakt, że nad morzem trudno będzie o opaleniznę. Jak mówią turyści, nad morzem jest wiele innych sposobów na spędzenie wolnego czasu.

- Spacery, kupowanie prezentów dla dzieci. - Jazda na rowerze. - Molo warto zobaczyć, chociażby jeżeli chodzi o taką atrakcję tutaj. Cieszymy się wyjazdem z rodziną, możliwością spędzenia czasu razem. A pogoda, jak jest dobra to dobrze, a jak nie jest dobra to też dobrze - mówią turyści.

Wybierając się do Kołobrzegu lepiej porzućmy pomysł o jeździe samochodem w dzielnicach nadmorskich. Jeśli nie chcemy spędzić urlopu stojąc w korku, lepiej pozostawić auto na jednym z wybudowanych przez miasto parkingów wielopoziomowych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od 02 czerwca oglądane 4649 razy)
  2. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od 31 maja oglądane 4620 razy)
  3. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od wczoraj oglądane 4132 razy)
  4. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od 02 czerwca oglądane 3283 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od 01 czerwca oglądane 2984 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Polacy masowo przesiadają się na dwa kółka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badmintonową stolicą Polski jest Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonia Chmielnik
Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty