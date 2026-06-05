Turyści nie boją się kapryśnej pogody nad morzem

Na wybrzeżu długi weekend spędzają tłumy, a z przyjezdnymi w Kołobrzegu rozmawiał Przemysław Polanin.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Na kołobrzeskiej promenadzie tłumy niczym w środku sezonu letniego. Polacy chętnie wybrali się nad Bałtyk. Nie przeszkadza im fakt, że nad morzem trudno będzie o opaleniznę. Jak mówią turyści, nad morzem jest wiele innych sposobów na spędzenie wolnego czasu.- Spacery, kupowanie prezentów dla dzieci. - Jazda na rowerze. - Molo warto zobaczyć, chociażby jeżeli chodzi o taką atrakcję tutaj. Cieszymy się wyjazdem z rodziną, możliwością spędzenia czasu razem. A pogoda, jak jest dobra to dobrze, a jak nie jest dobra to też dobrze - mówią turyści.Wybierając się do Kołobrzegu lepiej porzućmy pomysł o jeździe samochodem w dzielnicach nadmorskich. Jeśli nie chcemy spędzić urlopu stojąc w korku, lepiej pozostawić auto na jednym z wybudowanych przez miasto parkingów wielopoziomowych.