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Wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia nie żyje

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zmarł Robert Karelus - wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i urzędnik samorządowy od lat związany z miejskim magistratem.
Z Urzędem Miasta związał się w 2003 roku, obejmując funkcję rzecznika prasowego. W kolejnych latach współtworzył sposób komunikacji urzędu z mieszkańcami i mediami.

W 2021 roku, po przezwyciężeniu poważnej choroby, wrócił do pracy w Urzędzie Miasta. W kolejnych latach objął stanowisko naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które pełnił do przejścia na emeryturę. Miał 64 lata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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