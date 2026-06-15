Wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia nie żyje

Zmarł Robert Karelus - wieloletni rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia i urzędnik samorządowy od lat związany z miejskim magistratem.
Z Urzędem Miasta związał się w 2003 roku, obejmując funkcję rzecznika prasowego. W kolejnych latach współtworzył sposób komunikacji urzędu z mieszkańcami i mediami.
W 2021 roku, po przezwyciężeniu poważnej choroby, wrócił do pracy w Urzędzie Miasta. W kolejnych latach objął stanowisko naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które pełnił do przejścia na emeryturę. Miał 64 lata.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W 2021 roku, po przezwyciężeniu poważnej choroby, wrócił do pracy w Urzędzie Miasta. W kolejnych latach objął stanowisko naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które pełnił do przejścia na emeryturę. Miał 64 lata.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski