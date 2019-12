Dali 5 tys. zł za opiekę w szpitalu prof. Grodzkiego. Kolejne osoby mówią

Gdy daliśmy 5 tysięcy złotych lekarzowi, opieka zupełnie się zmieniła - mówi pani Józefa, która przez miesiąc przebywała na oddziale ordynatora prof. Tomasza Grodzkiego. To kolejna osoba, która zdecydowała się mówić Radiu Szczecin o pobieraniu pieniędzy od pacjentów w szpitalu Szczecin-Zdunowo.

Pani Józefa trafiła na oddział prof. Tomasza Grodzkiego w lutym 1998 roku. Mówi, że na oddziale lekarze brali pieniądze od prawie wszystkich pacjentów.- Z Choszczna przyjeżdżał lekarz; mały, ja na takich mówię: "z metra cięty", on był całym naganiaczem. Leżałem tam przez cały miesiąc, to człowiek się trochę nasłuchał. Że każdy bierze, że trzeba lekarzowi dać "cegiełkę". A ta "cegiełka" była w cztery oczy, od piątki [5 tys. zł - przyp. red.] wzwyż. Córka zaniosła koniak i kawę, to wtedy ten mały powiedział, że takich rzeczy oni nie biorą, ale ostatecznie też to zgarnął - wspomina p. Józefa.Mąż pani Józefy mówi, że sam nie był w stanie zebrać 5 tys. złotych, bo był na rencie.- Z córką się złożyliśmy. Zięć miał hurtownię, dołożył 3 tys. złotych. Ja wyskrobałem 2 tys. zł. Poprosił córkę do pokoju, a "pan niech poczeka na korytarzu". Córka oddała pieniądze, wyszła i dopiero pojechaliśmy do domu - dodaje mąż pani Józefy.- Czy po tym, jak daliście pieniądze opieka się zmieniła? - dopytywał reporter Radia Szczecin.- Ci, co dali pieniądze..., opieka w ogóle była inna. Inaczej interesowali się ludźmi, po prostu - potwierdziła p. Józefa.Pod wypisem ze szpitala pani Józefy podpisał się prof. Tomasz Grodzki. Pół roku później na oddział prof. Grodzkiego trafiła mama prof. Agnieszki Popieli. Za operację mamy prof. Popiela miała zapłacić 500 dolarów.W sprawie korupcji w szpitalu szczecin Zdunowo prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo. Dotyczy ono okresu, kiedy dyrektorem szpitala był prof. Tomasz Grodzki.