"Osobiście wręczyłem 400 złotych panu Grodzkiemu". Kolejni pacjenci mówią

- Wszedłem do gabinetu, dałem panu Grodzkiemu pieniądze, on je schował do szuflady, to było wszystko – mówi pan Romuald, który miał zabieg na oddziale torakochirurgii kierowanym przez ordynatora Tomasza Grodzkiego.

To kolejna osoba, która przerywa milczenie w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin – Zdunowo.Pan Romuald trafił na oddział ordynatora Tomasza Grodzkiego w 1999 roku. Miał stwierdzoną odmę płucną i czekał go zabieg.- Jak przyszedłem do szpitala, pacjenci powiedzieli mi, że muszę przyszykować 1500 złotych. Nie wiedziałem po co i dla kogo. Powiedzieli mi: "musisz zapłacić dla lekarza". Powiedzieli, że przyjdzie pan doktor, mówili na niego - "naganiacz". I rzeczywiście tak było, przyszedł, powiedział mi, że muszę zapłacić 500 złotych, w związku z tym, że miałem odmę, nie było żadnych operacji, to muszę zapłacić tylko 500 złotych - relacjonuje p. Romuald.Pan Romuald miał w szpitalu tylko 400 złotych. Lekarz "naganiacz" poinstruował, co ma zrobić z pieniędzmi.- Zaprowadził mnie do lekarza Grodzkiego. Osobiście wręczyłem 400 złotych panu Grodzkiemu. Wszedłem, doktor siedział przy biurku, wręczyłem mu 400 złotych, on włożył to do szuflady. To było wszystko - mówi p. Romuald.- A mówili, na co te pieniądze idą, dlaczego je biorą? - pytał reporter Radia Szczecin.- Pacjenci mówili, że to forma łapówki. W pewnym sensie było to wymuszanie. Dużo ludzi płaciło, wiem na pewno, opowiadali, spotykałem się z pacjentami, rozmawialiśmy dużo na ten temat... - odpowiadał p. Romuald.- Jak pan zareagował, gdy się pan dowiedział, że trzeba zapłacić?- Nie wierzyłem w to. Byłem w takiej sytuacji psychicznej..., tam chyba każdy płacił.- Co to znaczy "w takiej sytuacji psychicznej"?- Jak się leży w szpitalu..., wie się, że coś poważnie człowiekowi dolega, człowiek jest załamany, chce żyć. W większości mieli raka płuc; oni byli rzeczywiście załamani, każdy z nich chciałby żyć! Pieniądze dla nich nie grały roli - ocenił p. Romuald.Gdy pan Romuald wychodził ze szpitala lekarz "naganiacz" zainkasował od niego brakujące 100 złotych dostarczone przez rodzinę.Na początku grudnia Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin – Zdunowo kierowanym przez doktora Tomasza Grodzkiego.Radio Szczecin prosiło o komentarz w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin – Zdunowie. Z biura marszałka Senatu otrzymaliśmy odpowiedź: „Informujemy, że Marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki nie będzie komentował tej sprawy.".