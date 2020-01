J. Brudziński: T. Grodzki powinien podać się do dymisji

To, że Grodzki powinien podać się do dymisji jest oczywiste - mówił w TVP europoseł Joachim Brudziński.

W ten sposób skomentował relację kolejnego świadka, który w Radiu Szczecin powiedział, że marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął od niego 400 złotych łapówki.- W przypadku prof. Grodzkiego mamy do czynienia z człowiekiem, który rozpoczął swoją karierę jako marszałek Senatu od paskudnego kłamstwa. Opowiadał wszem i wobec, kiedy kształtowała się większość w Senacie, że oto otrzymał jakąś propozycję "łapówki politycznej". To on rozpoczął kłamstwem debatę na temat łapówek - podkreślił Joachim Brudziński.Joachim Brudziński dodał, że przedstawiciele opozycji będą stać murem za prof. Tomaszem Grodzkim - mimo oskarżeń o korupcję.- To, że przedstawiciele "totalnej opozycji" będą stali murem za Grodzkim - przerabialiśmy przy okazji takich spraw, jak sprawa - niestety, też z Pomorza Zachodniego - Stanisława Gawłowskiego. To, że Grodzki powinien podać się do dymisji jest chyba - dla zdecydowanej większości Polaków - zacytuję klasyka: oczywistą oczywistością - uznał Joachim Brudziński.W sprawie korupcji w szpitalu Szczecin - Zdunowo Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo na początku grudnia. Dotyczy ono okresu, kiedy dyrektorem placówki był prof. Tomasz Grodzki.