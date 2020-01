"Zarzuty wobec prof. Grodzkiego to polityczna nagonka"

Tomasz Grodzki to człowiek krystaliczny i świetny lekarz. A nagonka na niego świadczy tylko o tym, że "nie leży" partii rządzącej - tak o marszałku Senatu mówił w "Popołudniowej przeplatance" Radia Szczecin poseł Platformy Obywatelskiej, Arkadiusz Marchewka.

W ten sposób odniósł się do informacji o tym, że kolejne osoby oskarżają go, że pod koniec lat 90. przyjął łapówki. Jak mówił Marchewka - zna Tomasza Grodzkiego od wielu lat.- Myślę, że nagonka, które jest teraz na niego realizowana jest spowodowana wyłącznie dlatego, że został marszałkiem Senatu. Jest trzecią osobą w państwie i partii rządzącej po prostu "nie leży". Bo może realizować politykę, która jest niezależna od tego, co robi rząd i ma swoje narzędzia - analizował Marchewka.Posła Marchewkę dziwi to, że wszyscy, którzy dziś oskarżają marszałka Grodzkiego o przyjmowanie łapówek przez 20 lat milczeli.- Ludzie, którzy nagle, po 20 latach sobie coś poprzypominali niech może przedstawią dowody. Na razie są to tylko słowa, zakryte twarze, nikt nie występuje pod nazwiskiem... Jeżeli są tacy pewni swojego, jeżeli są przekonani o jakiejś nieuczciwości to niech odważą się powiedzieć to wprost - apelował poseł.W sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo na początku grudnia.