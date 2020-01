Dobrzyński: "działania prof. Grodzkiego są dla nas niesłychanie groźne"

Marszałek Senatu jedzie do Brukseli konsultować polskie prawodawstwo. Jedzie, bo może - uważa poseł PO. To błąd - komentował polityk PiS. O roli marszałka Tomasza Grodzkiego rozmawiali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Wizyta marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Brukseli ma odbyć się 8 stycznia.





Marszałek ma zamiar rozmawiać na temat reformy sądownictwa z urzędnikami Komisji Europejskiej. Jak mówił poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka, Tomasz Grodzki realizuje politykę proeuropejską.- Mam wrażenie, że ta cała nagonka, która jest na niego realizowana przez polityków PiS, jest tylko i wyłącznie spowodowana tym, że nie mogą sobie poradzić z tym co profesor Grodzki robi. Bez żadnych wątpliwości realizuje politykę, która jest proeuropejska, która pokazuje demokrację w naszym kraju, że to jest coś, czego będzie chronił - mówił Marchewka.Przewidziałem, że marszałek Senatu będzie dla opozycji nie tylko marszałkiem, ale też prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych - tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.- Kiedy mamy w jakiś sposób zaostrzenie sytuacji na naszej wschodniej flance, mówię tutaj o wypowiedzi prezydenta Putina, to te działania profesora Grodzkiego wpisują się w podobny motyw, że w Polsce jest jakiś taki słabowity, łamiący prawo rząd, pseudofaszystowski. I nie ma co ukrywać, że te działania pana profesora Grodzkiego absolutnie są dla nas niesłychanie groźne - mówił Dobrzyński.